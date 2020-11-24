3 kişinin yaralandığı pompalı tüfekli, bıçaklı kavga kamerada - Son Dakika

3 kişinin yaralandığı pompalı tüfekli, bıçaklı kavga kamerada

SİVAS - Sivas'ta iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı, kavga anıysa cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Kılavuz Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda iki grup arasında kavga çıktı. Pompalı tüfek ve bıçak kullanılan kavgada 2 kişi pompalı tüfekle 1 kişiyse bıçakla yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karışan üç şüpheli gözaltına alındı. İki grubun birbirine bıçakla saldırdığı ve pompalı tüfekle ateş açtığı anlarıysa bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.