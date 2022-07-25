Sivas'ta 3 kişiyi av tüfeğiyle öldüren çoban adliyede - Son Dakika
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Sivas'ta 3 kişiyi av tüfeğiyle öldüren çoban adliyede

25.07.2022 13:03
Sivas'ta 3 kişiyi av tüfeğiyle öldüren çoban adliyede

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 3 kişiyi av tüfeğiyle öldüren çoban, adliyeye sevk edildi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 3 kişiyi av tüfeğiyle öldüren çoban, adliyeye sevk edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan A.Y. (24) çelik yelek ve miğfer giydirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında Yıldızeli Adliyesi'ne getirildi.

Adliye girişinde bir basın mensubunun "Neden öldürdünüz?" sorusuna A.Y, "Sizi ilgilendirmez." diye karşılık verdi.

Savcılıktaki işlemleri süren A.Y'nin nöbetçi mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kale köyünde bazı köylülerin küçükbaş hayvanlarının çobanlığını yapan A.Y, dün, Kadılı mevkisine kamyonetle hırsızlık amacıyla geldiklerini düşündüğü Osman Tamer (58), Mustafa Tamer (20) ve Kurban Polat'a (23) yanında bulunan av tüfeğiyle ateş etmiş, 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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Sivas'ta çoban dehşeti! 3 kişiyi av tüfeğiyle katletti Sivas'ta çoban dehşeti! 3 kişiyi av tüfeğiyle katletti Sivas'ta bir çoban hırsızlık için geldiklerini iddia ettiği 3 kişiyi öldürdü! Sivas'ta bir çoban hırsızlık için geldiklerini iddia ettiği 3 kişiyi öldürdü!
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta 3 kişiyi av tüfeğiyle öldüren çoban adliyede - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta 3 kişiyi av tüfeğiyle öldüren çoban adliyede - Son Dakika
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