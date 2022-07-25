Adliye girişinde bir basın mensubunun "Neden öldürdünüz?" sorusuna A.Y, "Sizi ilgilendirmez." diye karşılık verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Sivas'ta 3 kişiyi av tüfeğiyle öldüren çoban tutuklandı - Son Dakika

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