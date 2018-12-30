Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 32 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı

Sivas'ta 32 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı

1 saat önce

Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle 32 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sivas'ta 32 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı, System.String[]
Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle 32 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sivas'ta kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kar nedeniyle merkezde 4, Gürün'de 12, İmranlı'da 14 ve Kangal'da ise 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Türkiye'nin en çok kar yağan illerinden birisi olan Sivas'ta, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri 32 greyder, 19 yükleyici,10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 adet destek aracıyla kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:35 Kaynak: İHA

Kangal, İmranlı, Kar, Sivas, Güncel
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