Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 33. dönem sözleşmeli erler yemin etti
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Sivas'ta 33. dönem sözleşmeli erler yemin etti

1 saat önce

Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında düzenlenen törende, 33'üncü dönem sözleşmeli erler yemin etti.

Sivas'ta 33. dönem sözleşmeli erler yemin etti, System.String[]

Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında düzenlenen törende, 33'üncü dönem sözleşmeli erler yemin etti.

Törende, tugaya ilk katılan ve eğitim sürecini başarıyla tamamlayan askerler ile Sivas'ta askerlik hizmetini yapmış babalara hediye ve teşekkür belgesi verildi.

5. Piyade Eğitim Tugay Komutan Vekili Albay İlhan Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, kutsal vatan hizmetini yapmak üzere yurdun dört bir yanından şenliklerle ve halaylarla asker ocağına uğurlanan vatan evlatlarının yemin törenini gururla izlediklerini söyledi.

Vatan evlatlarının omuzlarına yüklenecek sorumluluğu almaya hazır olduklarını gösterdiğini belirten Erdoğan, "Bu törene, şanlı al bayrağımız, Çanakkale, Kurtuluş, Kore ve Kıbrıs savaşlarında, terörle mücadele harekatında yiğitçe mücadele ederek canlarını aziz vatana feda eden bütün şehitlerimiz, bugün ülkemizde özgürce yaşama hakkını bize bahşeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları da şahittir." dedi.


Konuşmanın ardından tören, Vatan Marşı'nın seslendirilmesi ve askeri geçişle sona erdi.


Töreni Vali Salih Ayhan, Belediye Başkan Hilmi Bilgin, protokol üyeleri ve asker aileleri izledi.


Törenin ardından asker ailelerinin evlatlarıyla kucaklaşmaları sırasında duygusal anlar yaşandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:36 Kaynak: AA
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