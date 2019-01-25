Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 34 Köy Yolunda Ulaşım Sağlanamıyor

Sivas'ta 34 Köy Yolunda Ulaşım Sağlanamıyor

1 saat önce

Sivas'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Sivas'ta 34 Köy Yolunda Ulaşım Sağlanamıyor, System.String[]
Sivas'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle ilçelerden İmranlı'da 15, Yıldızeli'nde 12, Şarkışla'da 5, Ulaş'ta 1 ve Zara'da 1 olmak üzere 34 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Merkez ve ilçelerde 211 personel, 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon ve 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesiyle karla mücadele çalışması sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:25 Kaynak: AA

İmranlı, Şarkışla, Yıldızeli, Sivas, Güncel
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