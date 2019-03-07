Sivas'ta 34 Köye Ulaşım Sağlanamıyor
1 saat önce
Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapandı.
Sivas
'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Gürün
'de 20, Altınyayla
'da 6, İmranlı
'da 3, Suşehri
'nde 3 ve Şarkışla
'da 2 olmak üzere 34 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:23 Kaynak: AA
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