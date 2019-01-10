Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 343 Köye Ulaşım Sağlanamıyor

Sivas'ta 343 Köye Ulaşım Sağlanamıyor

56 dakika önce

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 343 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta 343 Köye Ulaşım Sağlanamıyor, System.String[]
Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 343 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 36, ilçelerden Divriği'de 40, Doğanşar'da 11, Gürün'de 21, Hafik'te 20, İmranlı'da 59, Kangal'da 40, Koyulhisar'da 20, Suşehri'nde 25, Şarkışla'da 10, Yıldızeli'nde 25, Zara'da 36 köy yolunda kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışması sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:35 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivas Dondu! Havaya Atılan Sıcak Su, Buz Taneciği Olarak Yere Düştü Son Dakika! Binali Yıldırım'dan İstifa Açıklaması: Seçime Girenler Görevi Bıraksın, Biz de İstifa Edelim

FETÖ'den Aranan Ünlü Et Lokantasının Sahibi, İtirafçı Olarak Teslim Oldu Son Dakika! Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 12:31:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 343 Köye Ulaşım Sağlanamıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]