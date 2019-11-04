Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 368 bin fidan toprakla buluşturulacak
Son Dakika Güncel Sivas'ta 368 bin fidan toprakla buluşturulacak

Sivas'ta 368 bin fidan toprakla buluşturulacak

7 saat önce

Sivas'ta, "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası kapsamında 368 bin fidan dikilecek.

Sivas'ta 368 bin fidan toprakla buluşturulacak, System.String[]

Sivas'ta, "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası kapsamında 368 bin fidan dikilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, Jandarma Komando Birliğini ziyaret ederek, 7 Nisan'da ailesi ile toprakla buluşturduğu 102 fidanın bakımını yaptı.

Daha sonra Sivas- Ankara kara yolunda yer alan Ortaş Botanik'i ziyaret eden Ayhan, işletme sahibinden ağaçların türleri hakkında bilgi aldı.

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi için de 4 metrelik 2 bin mavi ladin fidanı alan Ayhan, burada yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde başlatılan ağaçlandırma seferberliğine Sivas'ın da ciddi katkı sağlayacağını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası ile ülke genelinde 11 Kasım'da 11 milyon fidan dikimi yapılacağını, Sivas'ta da 368 bin fidanın toprakla buluşturulacağını aktaran Ayhan, "Türkiye genelinde çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma çalışmalarını dünyaya duyurmak, 11 milyon fidanı toprakla buluşturarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için başlatılan 'Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan' kampanyası ilimizde de yoğun ilgi gördü. 11 Kasım'da ilimizde toplamda 368 bin adet fidan dikimi yapılarak kampanyaya katkı sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Salih Ayhan, Jandarma, Ankara, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:08 Kaynak: AA
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