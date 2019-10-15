Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 370 SİT alanı bulunuyor
Son Dakika Güncel Sivas'ta 370 SİT alanı bulunuyor

Sivas'ta 370 SİT alanı bulunuyor

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Kültürel Miras verilerini açıkladı.

Sivas'ta 370 SİT alanı bulunuyor, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Kültürel Miras verilerini açıkladı. Buna göre Sivas'ta 370 SİT alanı ile 710 taşınmaz kültür varlığı bulunuyor.


Sivas'ta 2018 yılı sonu itibariyle bulunan 710 adet taşınmaz kültür varlığının 338'i sivil mimarlık örneği, 154'ü dinsel, 104'ü kültürel, 54'ü idari, 3'ü askeri, 10'u endüstriyel ve ticari, 33'ü mezarlık, 2'si şehitlik, 10'u kalıntılar, 2'si anıt ve abideden oluştu.


Verilere göre Sivas'ta toplam 370 SİT alanı olduğu açıklandı. Bunun 360'ını arkeolojik SİT alanı, 3'ünü tarihi SİT alanı, 7'sini ise diğer SİT alanları oluşturdu. - SİVAS

Türkiye İstatistik Kurumu, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaralı teröristler hastanelere sivil kıyafetle girmeye çalıştı, bölge halkı oyunu bozdu
Amerika ile Türkiye'nin operasyon farkı! Amerika yakıp yıkıyor, Türkiye şehre zarar vermiyor Son Dakika: YPG'li teröristler yine sivillere saldırdı: Yaralılar var Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bin kilometrekarelik alanı terörden kurtardık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 12:42:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 370 SİT alanı bulunuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]