Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 372 Köy Yolu Araç Ulaşımına Kapalı

Sivas'ta 372 Köy Yolu Araç Ulaşımına Kapalı

1 saat önce

Sivas'ta kapalı olan 372 köy yolunu araç ulaşımına açmak için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Sivas'ta 372 Köy Yolu Araç Ulaşımına Kapalı, System.String[]
Sivas'ta kapalı olan 372 köy yolunu araç ulaşımına açmak için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Sivas'ta bir süredir etkili olan kar yağışı hayatı güçleştirmeye devam ediyor. Kar ve tipi nedeniyle kapalı bulunan 372 köy yolunda kar temizleme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Karla mücadelede çalışmalarında grup yolları ve hastası bulunan köylere öncelik tanınırken soğuk hava devam eden kar yağışı çalışmaları güçleştiriyor. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:55 Kaynak: İHA

Kar, Sivas, Güncel
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