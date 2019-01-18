Sivas'ta 372 Köy Yolu Kapandı

Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 372 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 372 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.





İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 42, ilçelerden Divriği'de 16, Doğanşar'da 8, Gürün'de 58, Hafik'te 25, İmranlı'da 56, Kangal'da 50, Koyulhisar'da 6, Suşehri'de 10, Şarkışla'da 16, Ulaş'ta 5, Yıldızeli'nde 20 ve Zara'da 60 olmak üzere 372 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.



Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışması sürdürülüyor.

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