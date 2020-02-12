Sivas'ta 385 köy yolu araç ulaşımına kapandı - Son Dakika

Sivas'ta yoğun kar yağışı 385 köy yolunu araç ulaşımına kapattı.



Sivas günün ilk saatlerinde yoğunluğunu arttıran kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkileri. 385 köy yolu araç ulaşımına kapandı. Sivas- Erzincan karayolu üzerindeki Seyfebeli geçinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Bazı çekiciler yolda kaldı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri günün ilk saatlerinden itibaren kar temizleme çalışmalarını başladı. - SİVAS