Sivas'ta 385 köy yolu araç ulaşımına kapandı - Son Dakika

Sivas'ta 385 köy yolu araç ulaşımına kapandı
6 saat önce
Sivas'ta yoğun kar yağışı 385 köy yolunu araç ulaşımına kapattı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:42 Kaynak: İHA
Sivas'ta yoğun kar yağışı 385 köy yolunu araç ulaşımına kapattı.
Sivas günün ilk saatlerinde yoğunluğunu arttıran kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkileri. 385 köy yolu araç ulaşımına kapandı. Sivas- Erzincan karayolu üzerindeki Seyfebeli geçinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Bazı çekiciler yolda kaldı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri günün ilk saatlerinden itibaren kar temizleme çalışmalarını başladı. - SİVAS
Son Dakika YTÜ'lü öğrencilerden Bedri Gencer'e tepki: Bizim hocamız olamaz Ekrem İmamoğlu FETÖ'cü danışman iddialarına yanıt verdi: AK Parti döneminde de çalıştı Son dakika: ABD savaş uçakları, Esed rejimini vurdu İstanbul'da park tartışması: Defalarca araca çarptı, bahçeye uçtu