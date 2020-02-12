Sivas'ta 385 köy yolu araç ulaşımına kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta 385 köy yolu araç ulaşımına kapandı - Son Dakika

Sivas'ta 385 köy yolu araç ulaşımına kapandı

6 saat önce

Sivas'ta yoğun kar yağışı 385 köy yolunu araç ulaşımına kapattı.

Sivas'ta 385 köy yolu araç ulaşımına kapandı, System.String[]

Sivas'ta yoğun kar yağışı 385 köy yolunu araç ulaşımına kapattı.


Sivas günün ilk saatlerinde yoğunluğunu arttıran kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkileri. 385 köy yolu araç ulaşımına kapandı. Sivas- Erzincan karayolu üzerindeki Seyfebeli geçinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Bazı çekiciler yolda kaldı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri günün ilk saatlerinden itibaren kar temizleme çalışmalarını başladı. - SİVAS

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:42 Kaynak: İHA
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