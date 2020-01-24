Sivas'ta 39 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Sivas'ta 39 köye ulaşım sağlanamıyor
6 saat önce
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:49 Kaynak: İHA
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Merkez'de 6, Gemerek'te 4, Gürün'de 23, Suşehri'nde 3, Şarkışla'da 2 ve Ulaş'ta 1 olmak üzere 39 köy yolunda araç ulaşım sağlanamıyor.
Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. - SİVAS
Son Dakika Sivas'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez'in, Türkiye Kupası kura çekimindeki "Sivas'ı çekme" sözü tepki çekti İstanbul'da büyük paniğe neden olan Çinli kadın, ülkesine gönderilirken görüntülendi Son Dakika: Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu