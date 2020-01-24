Sivas'ta 39 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.



Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Merkez'de 6, Gemerek'te 4, Gürün'de 23, Suşehri'nde 3, Şarkışla'da 2 ve Ulaş'ta 1 olmak üzere 39 köy yolunda araç ulaşım sağlanamıyor.



Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. - SİVAS