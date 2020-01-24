Sivas'ta 39 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Sivas'ta 39 köye ulaşım sağlanamıyor

6 saat önce

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Sivas'ta 39 köye ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.


Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Merkez'de 6, Gemerek'te 4, Gürün'de 23, Suşehri'nde 3, Şarkışla'da 2 ve Ulaş'ta 1 olmak üzere 39 köy yolunda araç ulaşım sağlanamıyor.


Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. - SİVAS

Şarkışla, Gemerek, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:49 Kaynak: İHA
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