Sivas'ta 391 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 391 kilogram esrarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Suşehri Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti şüphelisi U.C.Y'yi (18) takibe aldı.
S.Ü'nün getirdiği çuvalları ilçe terminalinde teslim alan U.C.Y. polis ekiplerince yakalandı.
Çuvallarda 391 kilo 90 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan U.C.Y. ve S.Ü, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 12:57 - Kaynak: AA
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