Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.04'te Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 19 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:36 Kaynak: AA
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