Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

08.02.2021 01:34

Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Gemerek ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sivas'ın Geremek ilçesi Karagil köyü yakınlarında deprem meydana geldi. AFAD depremin saatini 01.01 ve büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı. İlk belirlemelere göre hasar ve can kaybı meydana gelmedi. 2 Şubat tarihinde depremin meydana geldiği çok yakın bir nokta olan Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

Gemerek, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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