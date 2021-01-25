Sivas'ta 4 aile sağlığı merkezi hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Sivas'ta yapımı tamamlanan 4 aile sağlığı merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kardeşler Aile Sağlığı Merkezi ile 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun açılışı ve 4 adet 4x4 kara ambulans aracının anahtar teslimi töreninde konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, salgın döneminde zamanın ruhuna uygun bir açılış gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, zaman, kaynak tasarrufu ve hizmete erişilebilirlik adına 1. basamak sağlık hizmetlerini çok önemsediklerini vurgulayan Ayhan, "Bugün 4 aile sağlığı merkezimizin açılışını gerçekleştirerek ilimizdeki aile sağlığı merkezi sayımızı 59'a, aile hekimliği birim sayımızı da 210'a yükseltmiş olacağız. Hedefimiz 10 aile sağlığı merkezini ilimize kazandırmak." dedi.

2020 yılında aile hekimliklerinden 2 milyona yakın muayene yapıldığını dile getiren Ayhan, hizmete girecek aile sağlığı merkezlerinin 52 bin 390 vatandaşa hizmet edeceğini sözlerine ekledi.

Ayhan, Sivas'ta kara, hava, paletli, özel donanımlı olmak üzere toplam 87 ambulans ve 41 acil sağlık hizmetleri istasyonunun hizmet verdiğini ifade etti.

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ise aile sağlık merkezlerinin kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yılmaz, AK Parti hükümetleri döneminde sağlıkta yapılan yatırımları anlattı.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci de Sivas'ın sağlık alanında bir çok yatırım aldığını ifade etti.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise zor bir yılın geride bırakıldığını aktararak, salgın döneminde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Ayhan ve il protokolü Kardeşler Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışını gerçekleştirerek 4 yeni ambulansın anahtarını teslim etti.

İl protokolü daha sonra Kızılırmak, Gültepe ve Çayyurt Aile Sağlık Merkezleri'nin açılışlarını gerçekleştirdi.