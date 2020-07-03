Sivas'ta 4 bin 857 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu - Son Dakika

Sivas'ta 4 bin 857 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2020'nin ocak-nisan dönemine ilişkin işsizlik ödeneğine başvuran ve hak edenlerin illere göre dağılımını açıkladı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2020'nin ocak-nisan dönemine ilişkin işsizlik ödeneğine başvuran ve hak edenlerin illere göre dağılımını açıkladı.

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Verilere göre 2020'nin ilk 4 ayında Sivas'ta işsizlik ödeneğine başvuran kişi sayısı 4 bin 857 olurken işsizlik ödeneğini hak eden kişi sayısı da bin 764 olarak kayıtlara geçti. Bahsi geçen aylar içerisinde Türkiye genelinde işsizlik ödeneğine başvuran kişi sayısı 811 bin 164 oldu. İşsizlik ödeneğine başvuranların 309 bin 82'sinin ödeneği hak ettiği bildirildi.


En fazla başvuru İstanbul'da yapıldı


İşsizlik ödeneğine en fazla başvurunun yapıldığı il 228 bin 764 ile İstanbul oldu. İstanbul'u 63 bin 208 ile Ankara, 50 bin 194 ile de İzmir izledi. İstanbul'da 96 bin 32 kişinin, Ankara'da 23 bin 748 kişinin, İzmir'de ise 20 bin 105 kişinin ödeneği hak ettiği kaydedildi. Yılın ilk 4 ayında işsizlik ödeneğine en az başvuru yapılan il 530 ile Bayburt oldu. Bu ili 574 başvuru ile Tunceli, 839 ile de Kilis izledi. - SİVAS

Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta 4 bin 857 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu - Son Dakika

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