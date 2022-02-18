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Sivas'ta 4 Eylül Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı - Son Dakika

Sivas'ta 4 Eylül Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı

18.02.2022 12:47
Sivas'ta 4 Eylül Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı

Sivas'ta şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'nın yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

Sivas'ta şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'nın yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

İl merkezine 10 kilometre mesafede bulanan barajın yüzeyindeki buz tabakası, yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Bu arada baraj yakınlarında bulunan ve akarken bir bölümü buz tutan çeşme dikkati çekti. Çeşmenin boru şeklini oluşturan buzun içerisinden akması ilginç görüntü oluşturdu.

Kentte bir süredir etkili olan soğuk havanın yerini kara bırakması bekleniyor.

Sivas'ta 4 Eylül Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı
Sivas'ta 4 Eylül Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı

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Eylül, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta 4 Eylül Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta 4 Eylül Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı - Son Dakika
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