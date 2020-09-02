Sivas'ta 4 hektar ormanlık alan yandı - Son Dakika

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 4 hektar alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü Karagöl Orman İşletme Şefliği sınırlarında bulunan Kurşunlu köyü Sandırcı Başı mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz, ilk müdahale aracı ve çok sayıda personelle müdahale edilen yangın, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

Yaklaşık 4 hektar çam ormanının zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor.