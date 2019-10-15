Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında
Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

Sivas'ta 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

1 saat önce

Sivas'ta meydana trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında, System.String[]

Sivas'ta meydana trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgilere göre kaza, saat 12.30 sıralarında Sivas- Kayseri yolu Kovalı Kavşağı mevki yakınlarında meydana geldi. N.K idaresindeki 27 E 3544 plakalı otomobil ile S.A yönetimindeki 58 NP 078 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde N.K idaresindeki 27 E 3544 plakalı otomobilin kavşağı geçeceği sırada Kayseri istikametinden Sivas istikametine giden 58 NP 078 plakalı otomobil ile çarpıştığı görüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:00 Kaynak: İHA
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