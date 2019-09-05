Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 4 köpek ırkını besleyenlere 7 bin 802 tl para cezası
Son Dakika Güncel Haber

Sivas'ta 4 köpek ırkını besleyenlere 7 bin 802 tl para cezası

1 saat önce

SİVAS Valiliği, Pitpull dahil olmak üzere toplam 4 köpek ırkını besleyenlere 7 bin 802 TL idari para cezası uygulanacağını, hayvanlara ise el konulacağı duyurdu.

Sivas'ta 4 köpek ırkını besleyenlere 7 bin 802 tl para cezası, System.String[]

SİVAS Valiliği, Pitpull dahil olmak üzere toplam 4 köpek ırkını besleyenlere 7 bin 802 TL idari para cezası uygulanacağını, hayvanlara ise el konulacağı duyurdu.

Sivas Hayvanları Koruma Kurulu, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan başkanlığında toplandı. Toplantıda 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14'üncü kapsamında tehlike arz eden hayvanlarla ilgili değerlendirme yapıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda yapılan yazılı açıklamada Sivas'ta Pitbull, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio ırkları ile bu ırkların melezleri olan köpeklerinin ülkeye girişi, satışı, üretimi, sahiplenilmesi, takas edilmesi ve hediye olarak verilmesinin yasak olduğu hatırlatıldı. Belirtilen köpek ırklarını bu bulunduran kişiler hakkında hayvan başına 7 bin 802 TL para cezası uygulanacağı ve söz konusu hayvanlara ise el konulacağı duyuruldu.

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 07:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşsizlik Fonu patronlara 8,8 milyar; işsizsizlere ise 5,8 milyar TL ödedi
Sivas'ta 4 köpek cinsini beslemek yasaklandı Kılıçdaroğlu'ndan Tank Palet Fabrikası açıklaması: 50 milyon doları buldum ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 21:08:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 4 köpek ırkını besleyenlere 7 bin 802 tl para cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]