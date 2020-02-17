Sivas'ta 4 metrelik buz sarkıtları oluştu - Son Dakika
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Sivas'ta 4 metrelik buz sarkıtları oluştu

6 saat önce

SİVAS'ta kar yağışı ve soğuk hava sonucu oluşan dev buz sarkıtları görenleri şaşırtıyor.

Sivas'ta 4 metrelik buz sarkıtları oluştu, System.String[]

SİVAS'ta kar yağışı ve soğuk hava sonucu oluşan dev buz sarkıtları görenleri şaşırtıyor.

Hava sıcaklığının eksi 11 derece olarak ölçüldüğü kentte soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken ortaya çıkan devasa buz sarkıtları ise seyirlik manzaralar sunuyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Matbaa binası çatısından sızan suların etkisiyle oluşan buz sarkıtları güzel bir görüntü oluşturdu. Bölgeden geçenler buz sarkıtları önünde bolca fotoğraf çektirdi. Kentin farklı noktalarında da boyları 4 metreyi bulan dev buz sarkıtlarının oluştuğu görüldü. İtfaiye ekipleri de tehlike arz eden cadde ve sokaklardaki buz sarkıtlarını temizlemek için çalışma başlattı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:04 Kaynak: DHA
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