Sivas'ta 4 metrelik dev buz sarkıtları oluştu - Son Dakika

Sivas'ta 4 metrelik dev buz sarkıtları oluştu

SİVAS'ta etkili soğuk hava nedeniyle kentin çeşitli yerlerinde oluşan dev buz sarkıtları görenleri şaşırttı.

Sivas'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürdü. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının sıfırın altında 11 derece olarak ölçüldüğü kentte soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Matbaa binası çatısından sızan suların etkisiyle dev boyutlarda oluşan buz sarkıtları güzel bir görüntü oluşturdu. Bölgeden geçenler buz sarkıtları önünde bolca fotoğraf çektirdi. Kentin farklı noktalarında da boyları 4 metreyi bulan dev buz sarkıtlarının oluştuğu görüldü. İtfaiye ekipleri de tehlike arz eden cadde ve sokaklardaki buz sarkıtlarını temizlemek için çalışma başlattı.