Sivas'ta 4 metrelik dev buz sarkıtları oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta 4 metrelik dev buz sarkıtları oluştu - Son Dakika

Sivas'ta 4 metrelik dev buz sarkıtları oluştu

14 dakika önce

Sivas'ta 4 metrelik dev buz sarkıtları oluştuSİVAS'ta etkili soğuk hava nedeniyle kentin çeşitli yerlerinde oluşan dev buz sarkıtları görenleri şaşırttı.

Sivas'ta 4 metrelik dev buz sarkıtları oluştu

SİVAS'ta etkili soğuk hava nedeniyle kentin çeşitli yerlerinde oluşan dev buz sarkıtları görenleri şaşırttı.

Sivas'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürdü. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının sıfırın altında 11 derece olarak ölçüldüğü kentte soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Matbaa binası çatısından sızan suların etkisiyle dev boyutlarda oluşan buz sarkıtları güzel bir görüntü oluşturdu. Bölgeden geçenler buz sarkıtları önünde bolca fotoğraf çektirdi. Kentin farklı noktalarında da boyları 4 metreyi bulan dev buz sarkıtlarının oluştuğu görüldü. İtfaiye ekipleri de tehlike arz eden cadde ve sokaklardaki buz sarkıtlarını temizlemek için çalışma başlattı.

Sivas'ta 4 metrelik dev buz sarkıtları oluştu

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tüm Türkiye'nin konuştuğu sokakta yaşayan Hasan'ın son halini Vasip Şahin paylaştı
Yanında çalışan stajyere cinsel saldırıda bulunan avukat hakkında soruşturma başlatıldı Son dakika: FETÖ firarisi İstihbarat Daire Başkan Yardımcısının eşi için kurdurduğu kopya düzeneği ortaya çıktı İlker Başbuğ kanadından darbe söylentilerine sert tepki

Son Dakika Haberleri
13:59 Megastar Tarkan'dan Monte Carlo'da muhteşem konser
13:41 İşte Helin Avşar'ın yeni sevgilisi!
13:41 Şarkıcı Merve Özbey'den çocuk itirafı!
13:41 Candan Erçetin'in hayat arkadaşı Hakan Karahan'dan 'keçi' açıklaması!
14:39 Serdar Ortaç'tan ilginç itiraf: Bir kadında göbek şekline önem veririm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 14:54:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta 4 metrelik dev buz sarkıtları oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]