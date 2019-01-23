Sivas'ta 43 Köy Yolunda Ulaşım Sağlanamıyor
46 dakika önce
Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 43 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Sivas
'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 43 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle merkezde 6, ilçelerden İmranlı
'da 14, Zara'da 11, Hafik
'te 4, Gürün
'de 3, Kangal
'da 3 ve Yıldızeli
'nde 2 olmak üzere 43 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Merkez
ve ilçelerde 211 personel, 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere 99 iş makinesiyle karla mücadele çalışması sürdürülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:29 Kaynak: AA
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