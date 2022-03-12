Sivas'ta 446 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika

SİVAS'ta dün aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde kapalı yerleşim yeri yolu sayısı 446'ya yükseldi. Hava sıcaklığı eksi 13 dereceye düştü.

Kentte önceki gece başlayan kar yağışı dün aralıklarla gün boyu etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda sorunlar yaşandı. Kar yağışı nedeniyle il genelinde dün 277 olan köy ve mezralardan oluşan yolu kapalı yerleşim yeri sayısı, 446'ya yükseldi. Kapalı yolların açılması için Özel İdare ekipleri, çalışma başlattı. Yağışın dinmesiyle birlikte soğuk hava dalgası etkili oldu. İl merkezinde sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 13 derece olarak ölçüldü.