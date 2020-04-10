Sivas'ta 46 korona hastası taburcu edildi - Son Dakika

Sivas'ta korona virüs tedavisi gören 46 hasta, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

Sivas'ta korona virüs tanısı ile tedavi altına alının 46 hasta sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Durumu ağır olan ve yoğun bakım serisinde tutulan bir hasta ise sağlık durumunun düzelmesi üzerine servise alındı. Hayati tehlikeyi atlatan hasta, yoğun bakım personeli tarafından alkışlar arasında servise uğurlandı.

(Veysel Korkmaz/İHA)