Sivas'ta 46 korona hastası taburcu edildi - Son Dakika

Sivas'ta 46 korona hastası taburcu edildi
6 saat önce
Sivas'ta korona virüs tedavisi gören 46 hasta, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.
Sivas'ta korona virüs tedavisi gören 46 hasta, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.
Sivas'ta korona virüs tanısı ile tedavi altına alının 46 hasta sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Durumu ağır olan ve yoğun bakım serisinde tutulan bir hasta ise sağlık durumunun düzelmesi üzerine servise alındı. Hayati tehlikeyi atlatan hasta, yoğun bakım personeli tarafından alkışlar arasında servise uğurlandı.
(Veysel Korkmaz/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:25 Kaynak: İHA
Son Dakika İstanbul'dan sonra da Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı Kronik hastalıkları olan 74 yaşındaki Meryemana, koronavirüsü yendi