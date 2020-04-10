Sivas'ta 46 korona hastası taburcu edildi - Son Dakika

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Sivas'ta 46 korona hastası taburcu edildi
6 saat önce
- Sivas'ta 46 korona hastası taburcu edildi Sivas'ta korona virüs tedavisi gören 46 hasta, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.
- Sivas'ta 46 korona hastası taburcu edildi
SİVAS - Sivas'ta korona virüs tedavisi gören 46 hasta, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.
Sivas'ta korona virüs tanısı ile tedavi altına alının 46 hasta sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Durumu ağır olan ve yoğun bakım serisinde tutulan bir hasta ise sağlık durumunun düzelmesi üzerine servise alındı. Hayati tehlikeyi atlatan hasta, yoğun bakım personeli tarafından alkışlar arasında servise uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:28 Kaynak: İHA
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