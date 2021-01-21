Sivas'ta 46 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 46 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 6 dozer, 26 destek aracı, 24 yükleyici, bıçaklı 9 kamyon ve 61 personelle kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada karla mücadele ekipleri, kar yağışının etkili olduğu günden beri 1522 yerleşim yerinin kapanan yollarını yeniden ulaşıma açtı.