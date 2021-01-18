Sivas'ta 461 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 461 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 6 dozer, 26 destek aracı, 24 yükleyici, 9 adet bıçaklı kamyon ve 61 personelle 461 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Diğer yandan karla mücadele ekipleri, kar yağışının etkili olduğu günden bu yana 742 köy yolunu ulaşıma açtı.