Sivas'ta 464 köy yolunda karlı mücadele sürüyor - Son Dakika

Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarından 464'ünde karla mücadele çalışması sürüyor.



Sert kış şartlarının yaşandığı Sivas'ta hava sıcaklığı -15 dereceye düştü. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın kesildiği köy yollarından bir bölümü araç ulaşımına açılırken 464 köy yolunda ise karla mücadele çalışmasının sürdüğü belirtildi. Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde -25 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. - SİVAS