Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 469 Köy ve Mezra Yolu Kapalı

Sivas'ta 469 Köy ve Mezra Yolu Kapalı

46 dakika önce

Sivas'ta iki gündür etkisini sürdüren kar 469 köy ve mezra yolunu araç ulaşımına kapattı.

Sivas'ta 469 Köy ve Mezra Yolu Kapalı, System.String[]
Sivas'ta iki gündür etkisini sürdüren kar 469 köy ve mezra yolunu araç ulaşımına kapattı.

Sivas'ta etkisini sürdüren kar yağışı nedeni ile bin 682 köy ve mezra yolundan 469'u araç ulaşımına kapandı. Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri ekipleri tarafından başlatılan karla mücadele çalışmaları kapsamında kapanan 695 köy ve mezra yolu ise araç ulaşımına açıldı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:53 Kaynak: İHA

Sivas, Güncel
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