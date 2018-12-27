Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 469 Köy Yolu Kapandı

Sivas'ta 469 Köy Yolu Kapandı

1 saat önce

Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 469 köye ulaşım sağlanamıyor.

Sivas'ta 469 Köy Yolu Kapandı, System.String[]
Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 469 köye ulaşım sağlanamıyor.


İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 26, ilçelerden Akıncılar'da 17, Altınyayla'da 6, Divriği'de 33, Doğanşar'da 18, Gemerek'te 1, Gürün'de 42, Hafik'te 17, İmranlı'da 78, Kangal'da 55, Koyulhisar'da 29, Suşehri'nde 33, Şarkışla'da 17, Yıldızeli'nde 32 ve Zara'da 65 olmak üzere 469 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.


Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışması sürdürülüyor.

Öte yandan il merkezinde de aralıklarla kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:40 Kaynak: AA

Altınyayla, Koyulhisar, Sivas, Güncel
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