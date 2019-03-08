Sivas'ta 47 Köye Ulaşım Sağlanamıyor
44 dakika önce
Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı.
Sivas
'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Gürün
'de 25, İmranlı
'da 6, Şarkışla
'da 5, Altınyayla
'da 3, Doğanşar
'da 3, Gemerek
'te 3 ve Akıncılar
'da 2 olmak üzere 47 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:36 Kaynak: AA
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