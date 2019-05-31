Sivas'ta 479 konutun hak sahibi belirleme kurası çekildi

Sivas 'ta Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı gerçekleştirilen toplam 479 konutun hak sahibi belirleme kurası çekildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı gerçekleştirilen Türkiye genelinde 50 bin konut projesi kapsamında Sivas Merkez Yeni Mahalle Toplu Konut Projesi'nin hak sahibi belirleme kurası çekildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Taha Akgül Spor Salonunda yapılan çekilişte ev hayallerinin gerçekleşmesi için salona gelen vatandaşların heyecanlı olduğu görüldü.

Çekilişte 374 adet 2+1 konuta bin 218 başvuru yapıldı. Çekilen kura sonucu 374 konutun sahibi belirlendi. Daha sonra ise toplamda 901 başvurunun yapıldığı 105 adet 3+1 konutun hak sahibi belirleme kurası çekildi. Kurada ismini gören vatandaşlar sevinç yaşadı.

Çekiliş sonuçlarının noter onayından sonra ilan edileceği bildirildi.

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