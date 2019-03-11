Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Sivas'ta 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Sivas'ta yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Sivas'ta 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Sivas'ta yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.


Polis ekipleri, Sivas- Ankara kara yolu uygulama noktasında kimlik kontrolü yaptı.


Bir ticari taksiyi durduran ekipler, kimlik ve izin belgesi bulunmayan Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmeni yakaladı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliğine götürülen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.


Taksi şoförü hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:45 Kaynak: AA

Polis, Ankara, Afganistan, Sivas, Güncel
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