Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 5 fetö şüphelisi adli kontrolle serbest
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Sivas'ta 5 fetö şüphelisi adli kontrolle serbest

1 saat önce

SİVAS'ta, 2011'deki 'Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı' sorularının FETÖ/PDY tarafından sızdırılması soruşturmasında gözaltına alınan 9 kişiden 5'i, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sivas'ta 5 fetö şüphelisi adli kontrolle serbest, System.String[]

SİVAS'ta, 2011'deki 'Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı' sorularının FETÖ/PDY tarafından sızdırılması soruşturmasında gözaltına alınan 9 kişiden 5'i, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarıyla dün 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sivas'ın yanı sıra Erzurum, Adana, Samsun, Ankara, Tokat, Nevşehir, Niğde, Isparta ve Aksaray'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda İ.A., H.A., G.A., A.M., A.Ç., İ.Ş., Ş.Y., R.A. ve M.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 5'i, adliyeye sevk edildi. R.A., A.M., G.A., M.T. ve A.Ç., çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gözaltındaki 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:53 Kaynak: DHA
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