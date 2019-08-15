Sivas'ta 5. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
1 saat önce
Sivas'ta beşinci kattaki evlerinin balkonundan düşen çocuk yaralandı.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 09:35 Kaynak: AA
'ta beşinci kattaki evlerinin balkonundan düşen çocuk yaralandı.
Eymen Gazi Bulut (2), Fatih Mahallesi
Şafak Caddesi'ndeki bir apartmanın 5. katındaki evlerinin balkonundan düştü.
Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis
ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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