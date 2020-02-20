Sivas'ta 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika

Sivas'ta 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

6 saat önce

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi, System.String[]

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.


Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Davulalan köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen; M. İ. (52), L. A. (40), L. İ. İ. (38),Ç. İ. (57) ve Ş. İ. (59) ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Buradaki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edilen 5 kişi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı. Sobadan sızan gazdan zehirlendikleri anlaşılan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - SİVAS

Yıldızeli, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:48 Kaynak: İHA
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