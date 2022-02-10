Sivas'ta 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika

Sivas'ın Gemerek ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 5 kişi, tedavi altına alındı.

Alperen Mahallesi Fatih Sokak'ta yaşayan Necati (66), Seval (61), Zeynep (26), Yavuz (4) ve Beytullah Murat Hamamcı (26) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Bilgi verilmesi üzerine biri çocuk 5 kişi, ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gemerek Kaymakamı İlhan Kayatürk de hastanede ziyaret ettiği aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.