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Sivas'ta 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika

Sivas'ta 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

10.02.2022 11:12
Sivas'ta 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Sivas'ın Gemerek ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 5 kişi, tedavi altına alındı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 5 kişi, tedavi altına alındı.

Alperen Mahallesi Fatih Sokak'ta yaşayan Necati (66), Seval (61), Zeynep (26), Yavuz (4) ve Beytullah Murat Hamamcı (26) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Bilgi verilmesi üzerine biri çocuk 5 kişi, ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gemerek Kaymakamı İlhan Kayatürk de hastanede ziyaret ettiği aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sivas'ta 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
Sivas'ta 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
Sivas'ta 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

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Gemerek, Fatih, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika
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