Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 5 Kişinin Öldürülmesi

Sivas'ta 5 Kişinin Öldürülmesi

1 saat önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, geçen yıl 3'ü evlenmek istediğini öne sürdüğü kızın ailesinden 5 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sivas'ta 5 Kişinin Öldürülmesi, System.String[]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, geçen yıl 3'ü evlenmek istediğini öne sürdüğü kızın ailesinden 5 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Fırat Y, tutuklu bulunduğu Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada sanığın evlenmek istediğini öne sürdüğü P.E. ile annesi N.E. ve maktullerin avukatları da hazır bulundu.

Sanık Fırat Y. (28), savunmasında, önceki savunmasının geçerli olduğunu söyledi.

Duruşmada söz alan maktul avukatı Muharrem Turgut Yarga, sanığın cinayetleri tasarlayarak işlemediği yönündeki beyanlarının doğru olmadığını savundu.

Sanığın eylemlerini tasarlayarak ve önceden planlayarak işlediğini iddia eden avukat Yarga, "Sanık bütün maktulleri bilerek ve isteyerek öldürdüğünü, pişman olmadığını ve 35 yıl yatıp çıkacağını söylemiştir. Sanığın bu nedenle eylemleri tasarlayarak ve önceden planlayarak işlediği açıktır. Bu nedenle sanığın tasarlayarak ve suç delillerini gizlemek amacıyla öldürme suçlarından cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Olay

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de 21 Mart 2018'de Fırat Y, evlenmek istediğini öne sürdüğü P.E (35) ile babası Tarık (50), dedesi İbrahim (74) ve babaannesi Cennet E. (72) ile köydeki bakkal dükkanında Celal (68) ve oğlu Taylan Koral'ı (33) öldürmüş, gasbettiği araçla kaçarken Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yakalanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:52 Kaynak: AA

Şarkışla, Sivas, Güncel
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