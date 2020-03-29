Sivas'ta 5 köy yeni tip koronavirüse karşı karantinaya alındı - Son Dakika

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Sivas'ta 5 köy yeni tip koronavirüse karşı karantinaya alındı
6 saat önce
Sivas'ın Akıncılar, Koyulhisar ve Suşehri ilçelerine bağlı 5 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Sivas'ın Akıncılar, Koyulhisar ve Suşehri ilçelerine bağlı 5 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şehir dışı çok fazla hemşehrimizi ağırladığı için her türlü olasılığa karşı, tedbir amaçlı, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak üzere Akıncılar ilçesi Şenbağlar, Koyulhisar ilçesi Boyalı ve Dilekli, Suşehri ilçesi Boyalıca ve Gökçekaş köylerimizde karantina kararı alınmıştır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, karantinaya alınan köylere, giriş ve çıkışların yasaklandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 05:12 Kaynak: AA
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