Sivas'ta 5 milyon fidan toprakla buluşturulacak - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan, Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek Muğla, Mersin, Adana, Antalya ve Kahramanmaraş'taki orman yangınlarıyla mücadele eden ekiplerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, ziyaretinde Orman İşletme Müdürü Sefa Duman'dan ağaçlandırma çalışmaları ve orman yangınlarına karşı uygulanan tedbirler hakkında bilgi aldı.

Ayhan, daha sonra 4 Eylül mevkisindeki 7 bin 500 dönümlük geniş yapraklı ağaçlandırma sahasında da incelemelerde bulundu.

Sivas'ın iklimine, toprak yapısına ve bölgesel konumuna göre fidan türleri yetiştirildiğini belirten Ayhan, "Son günlerde yaşanan orman yangınları nedeniyle doğaya ve ormanlara daha çok sahip çıkılması gerekiyor. Bu konuda hassasiyetimizi daha da arttırdık. Sivas'ımızın yapısına uygun ağaçlar dikmek ve onlara sahip çıkmak hepimizin görevi." ifadelerini kullandı.

Ayhan, bulundukları mevkide geçen yıllarda yoğun ağaçlandırma çalışmaları yapıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu sene de 5 milyon fidanımızı toprakla buluşturacağız. Ağaçlandırma ve doğa sevgisi sadece bir kurumun uhdesinde olacak iş değil. Bu toplumsal bir bilinç ve yaşam felsefesi olması lazım. Herkesin bunu özümsemesi lazım. Bu topraklar evlatlarımıza bırakacağımız miras. Çocuklarımıza, evlatlarımıza bu sevgiyi, bu aşkı, bu sevdayı aşılamalıyız. Doğamıza sahip çıkacağız, yeşillendireceğiz. Sivas'ta güzel bir ağaçlandırma ve yeşillendirme kültürü de oluştu. Bu konuda çok ümitliyiz."

Orman İşletme Müdürü Sefa Duman ise 4 Eylül köyünde bulunan badem ağaçlarının protokol karşılığında parsel parsel vatandaşlara tahsis edebileceklerini ifade etti.