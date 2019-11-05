Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 5 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta 5 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta 5 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Sivas'ta 5 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıSİVAS - Sivas'ta 5 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta 5 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

SİVAS - Sivas'ta 5 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Gültepe Mahallesi Okulları Bölgesinde meydana geldi. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri öğle arasında çevrede bulanan bir dönerciye gitti. Burada tavuk döner yedikten sonra okullarına dönen öğrenciler bir süre sonra rahatsızlandı. 5 lise öğrencisi karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler incelenmek üzere öğrencilerin tavuk döner yediği işletmeden numune aldı.

Sivas'ta 5 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gültepe, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:13 Kaynak: İHA
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