Son Dakika Haberleri: Sivas'ta, 5 yerleşim yerinde seçimler yenilenecek
Son Dakika Güncel Haber

Sivas'ta, 5 yerleşim yerinde seçimler yenilenecek

50 dakika önce

SİVAS'ta, 1 mahalle ile 4 köyde 31 Mart Pazar günü yapılan seçim, çeşitli nedenlerle yenilenecek.

Sivas'ta, 5 yerleşim yerinde seçimler yenilenecek, System.String[]
SİVAS'ta, 1 mahalle ile 4 köyde 31 Mart Pazar günü yapılan seçim, çeşitli nedenlerle yenilenecek. Seçim günü, 2 Haziran Pazar olarak belirlendi. 
Kent merkezindeki Halil Rıfat Paşa Mahallesi, Gümüşdere, Kumyurt ve Hafik Bayramtepe köylerinde muhtarlık, Akyurt köyünde ise aza seçimi yeniden yapılacak. Merkeze bağlı Akpınar köyünde azaların istifa etmesi, Hafik ilçesine bağlı Bayramtepe köyünde seçilen muhtarın yaşamını yitirmesi, diğer yerlerde ise kazanan muhtar adaylarının adli kayıtları olması nedeniyle seçimlerin yenilenmesine karar verildi. 
Konu hakkında açıklama yapan Seçim İl Müdürü Mehmet Özkan, "2 Haziran'da söz konusu yerlerde seçimler yapılacak. Saat 08.00'de oy verme işlemi başlıyor saat 17.00'de sona erecektir. İlgili mahalle ve köy sakinleri, oylarını sandık başlarına giderek kullanabilirler. 17.00'den sonra sandık açılarak sayımlar yapılacak ve bu yerlerdeki seçim süreci tamamlanmış olacak" dedi.


- Sivas
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:01 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İftara ne kadar kaldı? İşte 29 Mayıs Çarşamba il il iftar vakitleri Amine Gülşe ve nişanlısı Mesut Özil sıkı sıkı sarılarak aşk tazeledi Dilovası Belediyesi, öğrencilere ücretsiz servis hizmeti vermeye başladı Sivas'ta, AK Parti amblemi şeklinde yapılan park ve havuz uzaydan görünüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 16:51:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta, 5 yerleşim yerinde seçimler yenilenecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]