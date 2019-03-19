Sivas'ta 500 Kişi "Çanakkale Geçilmez" Yazdı

Sivas'ın Kangal ilçesinde bir ilkokulun öğrencileri, öğretmenleri ve velileri, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla bedenleriyle "Çanakkale Geçilmez" koreografisi oluşturdu.

Sivas'ın Kangal ilçesinde bir ilkokulun öğrencileri, öğretmenleri ve velileri, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla bedenleriyle "Çanakkale Geçilmez" koreografisi oluşturdu.



İlçedeki Atatürk İlkokulu sınıf öğretmeni Enes Kuzu'nun koordinatörlüğünde okul bahçesinde toplanan öğrenciler, öğretmenler ve velilerden oluşan 500 kişi, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümüne özel koreografi hazırladı.



Öğretmen Enes Kuzu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla farklı bir kutlama yapmak istediklerini söyledi.



Sunduğu projeyi öğretmen arkadaşları ve velilerin çok beğendiğini anlatan Kuzu, yaklaşık 500 kişinin bedenleriyle oluşturduğu "Çanakkale Geçilmez" koreografisinin sosyal medyada ilgi gördüğünü ifade etti.



Kuzu, koreografiye katılan her öğrenciye Çanakkale şehitlerinin isimlerini verdiklerini belirterek, "Çanakkale ruhunu hatırlatmak ve düşmana karşı her zaman tek bir yürek olduğumuzu göstermek istedik. Bab'ta, Afrin'de ve Gazze'de ne işimizin olduğunu sorgulayanlara Çanakkale'de şehit olan Bablıların, Haleplilerin, Afrinlilerin ve Gazzelilerin olduğunu hatırlatmak istedik. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun." dedi.



Öğretmen Kuzu, projenin hazırlanmasına katkı sunan Kangal Kaymakamı Cuma Emeç'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Alkan'a, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çakırtaş'a, Atatürk İlkokulu Müdürü Aydın Canpolat'a, İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İlyas Süt'e ve velilere teşekkür etti.

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