SİVAS'TA 504 BİN HEKTAR ORMAN ALANINDA DRONLU YANGIN DENETİMİ - Son Dakika
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SİVAS'TA 504 BİN HEKTAR ORMAN ALANINDA DRONLU YANGIN DENETİMİ

21.07.2022 11:22
SİVAS'TA 504 BİN HEKTAR ORMAN ALANINDA DRONLU YANGIN DENETİMİ

SİVAS'ta İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Sivas Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, son günlerde artan orman yangınlarına karşı hassas alanlar başta olmak üzere il genelindeki 504 bin hektar alanın korunması için faaliyetlerini sürdürüyor.

SİVAS'ta İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Sivas Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, son günlerde artan orman yangınlarına karşı hassas alanlar başta olmak üzere il genelindeki 504 bin hektar alanın korunması için faaliyetlerini sürdürüyor. Özellikle piknik amaçlı kullanılan alanlara yoğunlaşan ekipler Kardeşler Ormanı içerisindeki mesire alanında çalışma yaptı. Piknik yapan vatandaşları uyaran ekipler, bölgeyi dron ile de havadan denetledi. Sivas İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Sivas Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, son günlerde artan orman yangınlarına karşı hassas alanlar başta olmak üzere il genelinde denetimlere başladı. Sivas Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan 504 bin hektar alanın korunması için faaliyetlerini sürdüren ekipler özellikle piknik amaçlı kullanılan alanlara yoğunlaştı. Kardeşler Ormanı içerisindeki mesire alanında çalışma yapan jandarma ve orman işletme personeli piknik yapan vatandaşları uyardı. Ekipler ayrıca bölgeyi dron ile de havadan denetledi.

'CAM ŞİŞELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR'

Denetimler hakkında bilgi veren ve desteklerinden dolayı jandarmaya teşekkür eden Orman İşletme Şefi İhsan Tekerek, Jandarma ekiplerimizle birlikte piknikçi vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Vatandaşları ateş yakarken neye dikkat etmeleri gerektiğini konusunda uyarılarda bulunduk. Ormanlar bizim için oksijen kaynağı. Ormanları 7'den 70'e herkesin koruması gerektiğini düşünüyorum. Ormanlar genelde hava şartlarında nemin 30 derece altında hava sıcaklığının ise 30 derece üzerinde olduğu ve rüzgarında 30 kilometre hızın üzerine çıktığı hava şartlarında ölü örtü dediğimiz maddeler çok yanıcı oluyor. Cam şişelere çok dikkat edilmesi gerekiyor dedi. Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Yıldıray Şahin ise, Sivas genelinde dronla orman ve mesire alanları sıklıkla kontrol edeceğiz. Ormanlarımızın yanmaması için her türlü faaliyeti yerine getireceğiz. Vatandaşlarımızın da şüpheli durumlarda 112 ve Orman Yangın İhbar Hattı 177'yi aramalarını istiyoruz diye konuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Jandarma, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SİVAS'TA 504 BİN HEKTAR ORMAN ALANINDA DRONLU YANGIN DENETİMİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: SİVAS'TA 504 BİN HEKTAR ORMAN ALANINDA DRONLU YANGIN DENETİMİ - Son Dakika
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