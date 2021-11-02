Üye Girişi
Sivas'ta 51 kişi hakkında işlem yapıldı 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sivas'ta 51 kişi hakkında işlem yapıldı 5 kişi tutuklandı

02.11.2021 14:09
Sivas'ta 51 kişi hakkında işlem yapıldı 5 kişi tutuklandı

Sivas Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulama ve operasyonlarda 51 kişi hakkında uyuşturucu suçlarından işlem yapıldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulama ve operasyonlarda 51 kişi hakkında uyuşturucu suçlarından işlem yapıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Sivas'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyon ve uygulamalarda son 10 gün içerisinde; 9.85 gram Metamfetamin, 89.26 gram Bonzai, 2.5 adet Ecstasy, 3.290 adet sentetik ecza hap, 11.51 gram Esrar, 2 gram tütünle karışık esrar, 2 adet tabanca ve 3 adet şarjör, 38 adet fişek, 1 adet narkotik madde kullanma aparatı ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda yakalanan 51 şüpheli şahıs hakkında; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlamaları ve çeşitli suçlardan ile işlem yapıldı. Adli mercilere sevk edilen 51 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 6 şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullandıkları için toplamda 41 bin 454 TL idari para cezası uygulanıp ehliyetlerine 5 yıl süre ile el konuldu. - SİVAS

Sivas'ta 51 kişi hakkında işlem yapıldı 5 kişi tutuklandı
Sivas'ta 51 kişi hakkında işlem yapıldı 5 kişi tutuklandı
Sivas'ta 51 kişi hakkında işlem yapıldı 5 kişi tutuklandı
Sivas'ta 51 kişi hakkında işlem yapıldı 5 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta 51 kişi hakkında işlem yapıldı 5 kişi tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor 15:10 Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor Günümüzde bir otomobil almak için 2003 yılına geri dönmek gerekiyor 15:02 Günümüzde bir otomobil almak için 2003 yılına geri dönmek gerekiyor Şampiyonluk oranları güncellendi, zirve el değiştirdi! 14:54 Şampiyonluk oranları güncellendi, zirve el değiştirdi!
Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı 14:30 Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı Kılıçdaroğlu: 14:19 Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi Bir haftadır kayıp olan yaşlı adamın cansız bedeni, dere kenarında bulundu 13:56 Bir haftadır kayıp olan yaşlı adamın cansız bedeni, dere kenarında bulundu
Rus bakıcı dehşeti gizli kameralara yansıdı! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş 13:42 Rus bakıcı dehşeti gizli kameralara yansıdı! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş İşte gerçek Mazlum! Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor 12:36 İşte gerçek Mazlum! Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor

Son Dakika Haberleri
15:10 Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor
15:04 Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı!
15:01 Günümüzde bir otomobil almak için 2003 yılına geri dönmek gerekiyor
14:54 Şampiyonluk oranları güncellendi, zirve el değiştirdi!
14:34 7 yaşındaki Ecem Nur'un üzerinden tonlarca ağırlıktaki kamyon geçti! O anlar kameraya yansıdı
14:22 Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor
14:18 Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi
14:14 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi
13:57 Kendini çok iyi saklayan dünyanın en ölümcül yılanı ormanda ortaya çıktı!
13:47 İstanbul'dan havalanan yolcu krizi! Koltuğunda ölü bulundu
Halk Ekmek'e İstanbul'da zam yok Halk Ekmek'e İstanbul'da zam yok         
15:13
Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı! Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı!         
15:04
Google haritalarda fark edilen görüntü, sosyal medyayı karıştırdı! Kimisi kara deliğe benzetti, kimisi askeri üsse Google haritalarda fark edilen görüntü, sosyal medyayı karıştırdı! Kimisi kara deliğe benzetti, kimisi askeri üsse         
14:58
İstanbul'da minibüs ve taksiler, dolmuş taksiye çevrildi İstanbul'da minibüs ve taksiler, dolmuş taksiye çevrildi         
14:43
Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor         
14:23
9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi         
14:14
Rus medyası Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi         
13:51
Üstgeçit direğine çarpan araçta korkunç detay! Ölen eşiyle dakikalarca araçta mahsur kaldı Üstgeçit direğine çarpan araçta korkunç detay! Ölen eşiyle dakikalarca araçta mahsur kaldı         
13:25
4 bin lira maaşa işçi bulunmuyor! Sanayici dertli! 4 bin lira maaşa işçi bulunmuyor! Sanayici dertli!         
12:08
Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada         
12:04
Evinin balkonunda çamaşır asan kadın düşerek öldü, acı manzarayı gören çocukları hıçkırığa boğuldu Evinin balkonunda çamaşır asan kadın düşerek öldü, acı manzarayı gören çocukları hıçkırığa boğuldu         
11:55
Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur         
11:50
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı. Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı.         
11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler         
10:31
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda         
07:11
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi         
23:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 15:17:10. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta 51 kişi hakkında işlem yapıldı 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement