TARIM ve Orman Bakanlığı'nca 'Geleceğe Nefes Ol' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Sivas 'ta 511 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Daha yeşil bir Türkiye için, 11 milyon ağacı geleceğe miras bırakarak dünya rekoru hedeflenen 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasında Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde 2 bin 23 nokta belirledi. Bugün 81 ilde belirlenen noktalarda saat 11.11 itibariyle fidan dikimi başladı. Sivas'ta da belirlenen 49 noktaya 511 bin fidan dikimi gerçekleştirildi. Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Ilıca mevkindeki programa Vali Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Vali Salih Ayhan, "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle, halkımızın katılımıyla güzel bir program icra ediyoruz. Bugün 81 ilimizde, 2 bin 23 noktada 3 saat içerisinde 11 milyon fidan toprakla buluşturulacak. Sivas'ta da 49 noktada 511 bin 279 adet fidanı dikeceğiz. Geleceğe bırakabilecek en güzel miras budur. Bu yıl 4,5 milyon fidanın dikimi gerçekleştirildi. Çevre bilincinin oluşması açısından her kurumumuzun, her vatandaşımızın bu projeye destek vermesi gerekmektedir. Bu bilinç ve kültür yaygınlaştıkça, bu coğrafya daha renkli olacaktır" dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar da kampanyadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

- Sivas